Юный друг!



Сегодня ты открываешь для себя новую страницу в большой Книге Знаний. Тебя ждет увлекательное знакомство с родным городом. Ты уже знаешь, что его имя - Николаев. Тут живут и работают твои родители. Тут родился и живешь ты.

Компьютерная книга, которую ты сейчас читаешь, расскажет тебе, кто и как строил Николаев, кто прославил его своим трудом и подвигами. Ты узнаешь, чем живет сегодня наш родной город, совершишь прогулку по его улицам и паркам.

Смело и настойчиво путешествуй дорогами новых знаний, люби своих родителей, свою Родину, город, в которым живешь. Помни, ты - николаевец. Гордись этим.



Николаевский Городской Голова,

Владимир Чайка

Городской Голова - человек, который руководит городом. Его выбирают все горожане.

Дорогие дети!



Человек не одинок, он живет в огромном мире. А весь этот мир начинается с малого. Первое место на земле, с которым вы познакомились, это наш родной город Николаев. Чтобы принять и полюбить свой город, надо узнать его историю. В этом вам поможет наша электронная книга.

Историю создает каждый человек. И вы тоже можете творить ее - своими поступками, прилежной учебой. Николаев - чудесный город, полный надежд, возможностей и перспектив. Каждый из вас может достичь всего, о чем мечтает, тем самым развивая и улучшая родной город, как это делает наше предприятие "НИБУЛОН", которое дарит вам сегодня эту компьютерную книгу.

Знайте, будущее зависит от вас. Украсьте город своими делами, станьте его неотъемлемой частью, и тогда Николаев станет частью вас.



С наилучшими пожеланиями,

Алексей Вадатурский,

Герой Украины, "Человек года",

Генеральный директор ООО СП "НИБУЛОН" (www.nibulon.com),

Герой Украины - высшее почетное звание страны. Им награждают за вклад в развитие Украины. Человек года - почетное звание, которым награждает городская община.





Печать страницы »